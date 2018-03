Napoli il rione Sanità in lutto per la piccola Ninna scomparsa a soli 15 anni per Leucemia . Il rione Sanità piange Anna, una sua figlia amata da tutti di appena 15 anni. Un brutto male l’ha aggredita nei mesi scorsi, eppure dal letto dell’ospedale «Ninna», come tutti la chiamavano nel quartiere, non ha mai perso il suo sorriso solare e gioioso, incoraggiando i familiari ora annientati dal dolore. «Ogni giorno indosserò sempre un sorriso migliore» scriveva Anna, dimostrando una forza incredibile di fronte alla malattia.

In migliaia si sono messi in moto ognuno come poteva, soprattutto tramite parenti residenti all’estero, pur di reperirlo, riuscendoci miracolosamente. Ma non è bastato. Venerdì il cuore grande di Anna si è fermato e oggi alle 13 in migliaia nella chiesa di Santa Maria alla Sanità hanno partecipato commossi al funerale, salutandola per l’ultima volta lanciando nel cielo limpido decine di palloncini bianchi «per l’angelo più bello».

Sul suo profilo Facebook si susseguono messaggi che ne ricordano soprattutto la bontà d’animo e il coraggio «di guerriera». «Grazie Anna, grazie dell’esempio che ci hai donato grazie della forza che hai dimostrato», ripetono in molti. E chissà se il coraggio di questa piccola grande guerriera riuscirà a dare un po’ di forza a chi oggi la piange, ad aiutare chi l’ha amata a superare questa tragedia.