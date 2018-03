Napoli. A Posillipo colf apre il portone a dei falsi finanzieri. Imprenditore legato a un mobile, sottratti 15.000 euro

Napoli. Una rapina studiata nei dettagli. Niente è stato lasciato al caso: l’orario, le modalità, il giorno e persino il camuffamento è stato scelto tra quelli più credibili, studiato in base al lavoro della vittima: hanno agito travestiti da militari della Guardia di Finanza i criminali che, nella serata di martedì, hanno fatto irruzione nell’abitazione di un imprenditore di 72 anni di Posillipo, lo hanno sequestrato e gli hanno portato via circa 15.000 euro in contanti. Le varie fasi della rapina sono state ricostruite successivamente dagli agenti del commissariato di polizia Posillipo sulla base delle testimonianze dell’imprenditore e della sua collaboratrice domestica. Il raid è avvenuto intorno alle 20, i rapinatori erano in quattro. Quando hanno bussato al campanello dell’abitazione della vittima, in un condominio di via Petrarca, ha risposto la colf, una donna ucraina di 50 anni. Si sono qualificati come finanzieri. E non c’era motivo per non credergli: erano in borghese ma avevano in testa dei cappellini col logo della Guardia di Finanza e, per rendere più credibile il loro travestimento, hanno mostrato un distintivo e tra le mani stringevano una palina simile a quelle di ordinanza. La donna, credendo a un controllo improvviso o a un accertamento legato alla ditta di pulizie di cui è titolare il padrone di casa, non si è insospettita e ha aperto la porta. Appena ne hanno avuta l’opportunità i quattro l’hanno spintonata dentro e hanno subito richiuso l’uscio alle loro spalle. Sono corsi verso l’imprenditore, che era in un’altra stanza, e lo hanno immobilizzato. Una breve colluttazione e lo hanno ammanettato a un mobile e, mentre uno di loro gli chiedeva dove fossero i soldi, gli altri hanno rovistato nelle stanze. Hanno tentato di farsi dire dove si trovassero la cassaforte e le chiavi ma l’uomo ha ribadito più volte che in casa non c’era nulla. Hanno insistito fin quando non hanno trovato, in un’altra camera, una borsa dove erano custoditi i soldi che l’uomo aveva prelevato in banca e che avrebbe dovuto consegnare ieri ai dipendenti come pagamento dello stipendio. Circa 15.000 euro in contanti, che hanno afferrato e sono subito scappati via. Quando la polizia è arrivata sul posto erano già lontani, probabilmente in strada c’era un complice che li attendeva in automobile, con gli occhi sulla strada e pronto ad avvisarli in caso di pericolo, che li ha portati via non appena hanno lasciato il palazzo. Dopo il primo sopralluogo, effettuato dagli agenti del commissariato Posillipo, le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura, guidata dal vicequestore Luigi Rinella; sono state raccolte le versioni fornite dalle vittime per ricostruire la dinamica e ricavare elementi preziosi per identificare i rapinatori che, stando al racconto, avrebbero agito a volto scoperto; la loro versione resta al vaglio degli investigatori. Nell’appartamento non esiste un sistema di videosorveglianza ma quelli installati nei condomini adiacenti potrebbero aver ripreso i rapinatori mentre entravano nell’edificio o la loro automobile. Sicuramente i criminali conoscevano la vittima e sapevano che, proprio nei giorni in cui solitamente vengono pagati gli stipendi, c’erano alte probabilità di trovare del contante in casa. Un episodio analogo era avvenuto due settimane fa a San Giovanni a Teduccio, quando quattro persone, fingendosi appartenenti alle Fiamme Gialle, erano riuscite a entrare nell’abitazione di una donna anziana e, dopo la sua reazione, l’avevano picchiata selvaggiamente. A gennaio, invece, i raid di questo tipo erano stati due, a distanza di 24 ore, entrambi nella zona di Ponticelli: sempre con la stessa tecnica, i criminali avevano fatto irruzione in casa delle vittime, entrambe imprenditori, e una volta dentro li avevano minacciati con una pistola; nel primo caso avevano portato via due Rolex, 800 euro e gioielli, nel secondo denaro e preziosi. (Nico Falco – Il Mattino)