Napoli. Nel mare di Castel dell’Ovo ritrovati i resti dell’antico Porto di Parthenope risalenti al VII-VI secolo a.C.

Napoli. Un banco ed una cresta di tufo sui fondali a poche centinaia di metri dal Castel dell’Ovo. Nel primo un canale largo 36 metri ed un tracciato più stretto, che potrebbe essere stata una strada. Nella seconda quattro gallerie. Sono i possibili resti dell’approdo dell’antica colonia di Palepoli/Partenope, stanziata sulla sommità di Pizzofalcone tra la metà del VII e del VI secolo avanti Cristo. È interessantissima e suggestiva l’ipotesi che prende consistenza a conclusione della prima campagna di rilevamento condotta da una squadra capitanata dall’archeologo subacqueo Filippo Avilia e finanziata per complessivi 20.000 euro dal dipartimento di studi umanistici della Libera Università di Lingue e Comunicazione( Iulm). La ricerca riprenderà tra qualche settimana con nuovi rilievi ed approfondimenti, che aiuteranno a chiarire ulteriormente il quadro e potrebbero regalare la certezza che quei resti siano davvero la testimonianza dell’antico porto di Parthenope. I primi risultati dello studio sono stati presentati ieri a Palazzo Reale, nell’ambito di una conferenza che si è svolta nella Sala pompeiana. Il sovrintendente Luciano Garella ha fatto gli onori di casa. Tra gli ospiti il filologo miceneo Louis Godart ed il rettore della Iulm Mario Negri. Il porto, o meglio l’approdo che potrebbe essere stato scoperto aveva naturalmente caratteristiche del tutto diverse dagli scali marittimi di epoca moderna o contemporanea. «Serviva – ha raccontato il professore Avilia – ad offrire un riparo alle navi dell’epoca, che avevano una struttura molto leggera ed erano tirate in secca». Nel corso della prima parte del progetto di ricerca, ha sottolineato, «sono stati effettuati studi anche di carattere geologico e meteomarino. Questi ultimi per verificare l’ipotesi che quella insenatura potesse offrire un buon riparo alle imbarcazioni. In effetti è una zona riparata dai venti di nord est – prevalenti in inverno – in virtù della collina di Pizzofalcone, e dai venti di nord ovest – che soffiano generalmente in estate – grazie alla collina di Posillipo». Restano alcuni interrogativi relativi, per esempio, alle quote della terraferma e del mare tra il VII ed il Vi secolo avanti Cristo, ma gli archeologi subacquei della Iulm sono fiduciosi che il prosieguo della ricerca non li deluderà. (Fabrizio Geremicca – Corriere del Mezzogiorno)