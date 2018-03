Napoli, muore Luigi Necco: cade nel lutto il mondo del giornalismo. Il ricordo della sua visita a Vico Equense di Beniamino Cuomo

Napoli, 13 marzo: si spegne oggi, all’età di 83 anni, il noto giornalista Luigi Necco, che, con la sua morte, fa cadere nella disperazione l’intero mondo del giornale. Il ricordo di Beniamino Cuomo per la sua visita a Vico Equense ( che fu seguita dalla redazione Positanonews TV della Penisola Sorrentina a Piano di Sorrento . Nella foto Sara Ciocio , ndr ) ” con grande tristezza ho letto della morte di Luigi Necco che il 14 luglio 2016 presentò questo bel libro nel quale erano citati anche i dott. Pasquale Antonelli (padre del dott. Bruno) e Antonio Celentano..è venuto anche un anno fa abbondante per affabulare nel giardino incantato della famiglia Barba a pochi metri dal Comune…confessò , mangiando una pizza, che prima dei suoi servizi a Novantesimo minuto di pallone nn si era mai interessato particolarmente…la sua grande passione era stata ed era l’archeologia…ed era stato un giornalista impegnato nelle aree calde del Mediterraneso….rimanemmo così stupefatti dal sentirgli parlare di una Natale a Betlemme con Arafat…Montechiaro, lo colpì per la bellezza del posto ,Montechiaro un luogo per il quale nessun amministratore ha mai speso un euro per manifestazioni culturali fuori il sagrato della Cappella Rossa…Saviano, Necco, Nissim…e tanti altri