Napoli. Maschio Angioino. “Fondazione Valenzi”. Piano City Napoli 2018. “Da Benedetti Michelangeli alla Argerich”

Articolo di Maurizio Vitiello – Presentazione alla “Fondazione Valenzi” del libro “Da Benedetti Michelangeli alla Argerich”.

Sabato 24 marzo dalle 17 nella sede del Maschio Angioino

“Trent’anni con i grandi pianisti”

da Benedetti Michelangeli alla Argerich

Sabato 24 marzo 2018, dalle ore 17, presso la sede al Maschio Angioino dela “Fondazione Valenzi” si terrà l’evento “Trent’anni con i grandi pianisti” con Luca Ciammarughi, che presenterà il libro “Da Benedetti Michelangeli alla Argerich” all’interno del programma di eventi di Piano City Napoli 2018.

Da non perdere.

Maurizio Vitiello

Info:

segreteria@fondazionevalenzi.it

____

SCOPRIRE IL BUONO ATTRAVERSO IL BELLO !

http://www.fondazionevalenzi.it/fvnews/212/Il_progetto_sociale_Bell_e_Buon.aspx

il progetto sociale per l’infanzia della Fondazione sostienilo gratis con una semplice firma:

Devolvi il 5×1000 delle tue tasse alla Fondazione Valenzi onlus

inserendo il codice fiscale nel primo riquadro :

95118740638

—-

per vedere le immagini delle quattro litografie della Fondazione Valenzi clicca qui:

http://www.fondazionevalenzi.it/contents.aspx?id=5

LA MEMORIA PER IL FUTURO!

__

per una presentazione generale e una rassegna stampa della Fondazione Valenzi clicca qui:

http://www.fondazionevalenzi.it/public/temp/Fondazione_Valenzi_2015.pdf

http://www.fondazionevalenzi.it/rassegna_stampa.aspx

—-

Fondazione Valenzi

Via Enrico Cosenz, 13

80142 Napoli

Fax +39 081 6580648