Napoli. Fondazione Humaniter. Presentazione del libro “Nomi di donna” di Gianluca Pirozzi.

Società Umanitaria

Fondazione Humaniter

Martedì 24 aprile 2018 – Ore 17,30

Aula Magna “Massimo della Campa”, 4° piano

Piazza Vanvitelli, 15 – Napoli

Presentazione del romanzo di racconti

“Nomi di donna“

di Gianluca Pirozzi

L’Erudita – Giulio Perrone editore

Saluti di Marina Melogli.

Modera e presenta Maurizio Vitiello.

Intervengono con l’autore:

Franco Lista, Clementna Gily e Sergio Zazzera.

Letture di Maria Rosaria Riccio.

Ogni nome cela un destino e dunque una storia. restituite agli occhi di chi legge sfilano le vite di Stella, Clara, Edda, Diana e altre ancora. Nomi di donna, involucri vuoti dalla forma definita che vengono riempiti da desideri, voglia di libertà, aneliti creativi ma anche istinti distruttivi, dolore e menzogna. ogni racconto consegna un ritratto. Sembra quasi di poterle incontrare da un momento all’altro queste donne: Monica alle prime luci dell’alba di ritorno dalla corsa dove Carlo le sembra ancora vicino; Nadia che, come ogni mattina, percorre il marciapiede illuminato dalle vetrine per raggiungere l’hotel in cui lavora; Aristea vestita di verde, seduta davanti alla sua roulotte.

“L’autore si immerge nel cuore e nella testa dei suoi personaggi femminili con una empatia straordinaria e ci permette di rivedere le pigre categorie di “letteratura al femminile” o di “scrittura femminile”. I libri non hanno genere sessuale.

Ed è definitivamente superata la distinzione convenzionale tra letteratura dei maschi – epica, sociale, di respiro storico – e letteratura delle donne – intimistica, privata, memorialistica.

Il punto è come ciascuno riesce ogni volta a sviluppare il maschile e femminile che lo abitano, a dargli voce attraverso la scrittura.

Ad esempio Proust, qui evocato, ci ha mostrato una aderenza alle cose e un abbandono alla realtà assai vicini a una sensibilità femminile, incline a sfiorare persone e oggetti senza volerli dominare.

(Filippo La Porta, L’unità)”

Ingresso libero

Da consultare il sito web

www.umanitaria.it/napoli

per eventuali modifiche dell’evento.