Napoli. Conti in rosso, il Comune vende l’ippodromo di Agnano

Napoli. C’è poco da girarci intorno, l’unico modo per incassare soldi per il Comune è quello di vendere i gioielli di famiglia, vale a dire il patrimonio immobiliare sperando di essere più fortunati rispetto agli ultimi 15-20 anni. L’ultima idea, che sarà presto concretizzata in un atto formale, è quella di dismettere l’ippodromo di Agnano. Quanto vale? Secondo una prima stima – abbastanza approssimativa – fatta dagli uffici comunali, la cifra oscillerebbe tra i 15 e i 20 milioni. Un altro sacrificio perché i conti devono quadrare e al momento per il Comune la situazione non è rosea. La batosta incassata dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti – che hanno comminato una sanzione che si aggira intorno ai 150 milioni per non avere inserito nel bilancio 2016 i debiti con il Cr8 e con il Commissariato per l’emergenza rifiuti – deve essere pagata a valere sui bilanci che vanno dal 2019 in poi. Poiché in Aula arriverà il bilancio previsionale 2018-2020 il 16 aprile, mentre probabilmente già giovedì in Consiglio comunale andranno le delibere propedeutiche a quell’atto, ovvero il quadro delle tariffe, bisogna subito trovare nuovi incassi da inserire sul 2019. Oggi, non a caso, è prevista una riunione in Comune con i rappresentanti sindacali dei lavoratori dell’Ippodromo ai quali verrà prospettata la strategia futura. In primis la scadenza del contratto in essere con la società che ha in affitto la struttura e a seguire appunto la vendita dell’impianto, molto sfumata la possibilità di una concessione per almeno 12 anni della struttura. L’ippodromo ad oggi garantisce poco, la cifra si aggira intorno ai 20.000 euro mensili per il fitto, spiccioli per il fabbisogno del Comune. L’Ippodromo è struttura enorme, già molto bene attrezzata, che se slegata dalla gestione squisitamente pubblica può avere potenzialità importanti. Si tratta di un’area di 48 ettari dove, oltre all’impiantistica legata all’attività sportiva, ci sono spazi ampi e più o meno attrezzati per mettere in piedi altre attività collaterali come il food, i concerti e altro. Il Comune sta cambiando strategia anche per quello che riguarda le vicinissime Terme di Agnano, struttura bellissima e ricca di storia al netto del gioiello delle attività termali. Non funziona però la strada dell’affidamento della gestione ai privati mantenendone la proprietà. La sostanza è che il Comune è al bivio e la possibilità che anche le Terme vengano messe sul mercato è molto alta. È tutta l’area occidentale che sta al centro di una certa effervescenza commerciale. In principio c’è stata la riattivazione dello Zoo, che sta andando bene e incontra il favore dei napoletani. A metà aprile è stata confermata l’apertura dell’Edenlandia, anche qui sono intervenuti i privati per far riaprire un pezzo di storia della città. La nuova società ha investito 8 milioni: sono state realizzate 15 nuove attrazioni, mentre 13 di quelle storiche sono state restaurate. Sarà riaperto il Pala Eden con i suoi 600 posti a sedere e ben 45 artisti, tra ballerini, attori e cantanti, si occuperanno dell’intrattenimento attraverso eventi e spettacoli con 15 punti di ristoro con cibo e street food. Edenlandia aperta appunto da metà aprile – questa la promessa di Vorzillo – e che raddoppia dall’estate del 2019 quando incorporerà il Cinodromo, oggi monumento all’abbandono. In quest’area saranno inserite due nuove giostre, un Roller Coaster, cioè le montagne russe, un parco avventura, un’area per i bambini ed una struttura ludico-sportiva. Si prospetta dunque una filiera del tempo libero, tutta all’insegna degli investimenti privati, che inizia a Fuorigrotta e finisce ad Agnano. (Luigi Roano – Il Mattino)