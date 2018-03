Napoli 1-0 Genoa. Per continuare a sognare. Christian Mulier

Il Napoli deve sfruttare il pareggio della Juventus a Ferrara contro la Spal, per accorciare le distanze in classifica e contro il Genoa al San Paolo è un’ottima possibilità. Parte bene il Genoa con un atteggiamento aggressivo che il Napoli non si aspettava. L’occasione capita a Lazović che sulla fascia laterale salta Koulibaly e si trova a tu per tu con Reina che è bravo a chiudergli lo specchio della rete. Il serbo poteva servire ben due giocatori all’interno dell’area ma ha preferito calciare, pallone che finisce sull’esterno della rete. Dopo questo brivido il Napoli inizia a studiare la partita e cerca la profondità con Mertens che si sposta in una posizione più defilata per cercare più spazio per inserirsi, poiché tra i due Difensori non è semplice passare, come abbiamo già visto nelle ultime due partite precedenti dove il belga ha faticato molto per cercare spazio fra i centrali. Va vicino al gol due volte: la prima in una posizione centrale sui 25 metri, sparando un destro che non finisce lontano dal palo. Il tiro era imprendibile per Perin; la seconda volta con un uno-due tra lui e Jorginho che lo mette davanti a Perin, ma Dries sbaglia il tiro, calciando troppo a giro. Come alternativa poteva passare Callejon che era solo. Il Genoa intorno alla mezz’ora va vicino al gol su un calcio d’angolo, con Spolli che stacca molto bene, senza marcatura dei difensori azzurri, il pallone però finisce a pochi centimetri dal palo. Prima della fine del primo tempo il Napoli va vicino al vantaggio con il palo di Insigne che su un calcio d’angolo spizza il pallone che finisce sul palo. Nel secondo tempo il monologo è lo stesso con il Napoli che cerca l’1-0 ma il Genoa si difende bene. Questa volta però non si rende pericoloso in attacco, ma cerca di mantenere il risultato sullo 0-0. Il Napoli in molte occasioni è sfortunato, con il palo di Mertens che in una frazione di secondo addomestica il pallone di Zielinski (entrato nel primo tempo, al posto di Hamsik per un fastidio muscolare) e calcia sul primo palo. A salvare Perin ci pensa di nuovo il legno. Il Napoli si sbilancia molto in attacco, rischiando i contropiedi rossoblu. Al 72′ su un corner però il Napoli la sblocca con il gol di Albiol che regala una gioia immensa ai tifosi. Questa partita sembrava non sbloccarsi e gli azzurri non potevano permettersi più pareggi o sconfitte. Con l’ingresso di Milik, il Napoli va vicino al raddoppio con Insigne messo davanti a Perin dal polacco, ma lo scugnizzo non dosa bene il pallonetto che viene salvato dai difensori del Genoa. Non accadde nulla da qui, con il Napoli che ha dovuto solo gestirla fino al fischio finale. Vittoria importantissima che può far accendere quella luce di speranza che ultimamente era un pò scarica.

Christian Mulier