NA 24/3/18 presso Chiesa S: Maria della Libera concerto Pasquale di Tina Bonetti.

Sabato 24 marzo u.s. presso la chiesa di S. Maria della Libera in via Belvedere al Vomero, il mezzo soprano Tina Bonetti, in un elegante abito da sera, ha presentato il suo concerto Pasquale di musica sacra.

Diversi sono stati i brani che la brava Tina Bonetti, accompagnata al piano dal maestro Nataliya Apolenskaya, ha cantato.

I brani sono stati introdotti al pubblico dal maestro Nataliya Apolenskaya.

Ogni brano è stato largamente applaudito dai fedeli presenti in chiesa che al termine si sono complimentati sia con la Bonetti che con la Apolenskaya.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews