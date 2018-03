NA 12/3/18 presso la Sala Consiliare della V Municipalità pres.to “Incontriamoci versicantando”

Lunedì 12 marzo u.s. presso la Sala Consiliare Silvia Ruotolo della V Municipalità in via Kerbaker al Vomero, Antonio Onorato ha presentato lo spettacolo “Incontriamoci versicantando”. Uno spettacolo culturale di musiche e poesie.

Ha presentato Maria Adele Gubitosi. Antonio Onorato accompagnato alla chitarra dal maestro Gianfranco Matarazzo ha cantato diverse canzoni dal suo vasto repertorio che il pubblico ha dimostrato di gradire con numerosi applausi.

Diversi sono stati i poeti e dicitori che hanno recitato versi.

Erano presenti anche Lucia Oreto e Angelo Iannelli rispettivamente nei costumi di Colombina e Pulcinella. I due personaggi hanno anche recitato un applaudito pezzo teatrale.

L’incontro è volato sulle note di note canzoni e si è concluso con il saluto ed i ringraziamenti di Maria Adele Gubitosi e Antonio Onorato. Scrosci di applausi hanno salutato i protagonisti.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews

Nota: A breve inserirò anche un filmato di flash audio video girato durante l’evento.