MUSEO CORREALE DI TERRANOVA :L’ECCEZIONALE CONTRIBUTO PER LA GRANDIOSA MOSTRA SUI LONGOBARDI

Gli inviati speciali di Positano News al Museo Correale di Sorrento. Straordinaria è la testimonianza di questo sito, il quale possiede ed espone eccezionali reperti archeologici riguardanti la storia antica della Penisola Sorrentina e provenienti da diverse sedi(alcuni di essi sono stati trasferiti qui,per la volontà comunale,dall’antica cattedrale di Sorrento).

Tra le numerose opere vi sono quelle riferite ad un periodo cruciale per la storia italiana ed europea:quello dei Longobardi, i cosidetti “uomini dalla lunghe barbe!” Il “nostro” museo custodisce,infatti,materiali eccezionali che offrono una visione complessiva del ruolo,dell’identità,della cultura del popolo longobardo che scese e conquistò il suolo italiano. Di notevole importanza risultano sei formelle in marmo con incisi momenti della vita quotidiana. Due di esse sono il contributo che il sito sorrentino offre in prestito al Museo Archeologico Nazionale di Napoli per la realizzazione della più importante mostra mai realizzata sui Longobardi.