IL MUSEO CORREALE NEL WEEK-END DI PASQUA GRATUITO A TUTTI CON VISITE GUIDATE

In occasione dell’evento “WEEKEND DELLA CULTURA – Pasqua 2018”, promosso dalla Camera di Commercio e Simpresa, il 31 marzo, il 1 e 2 aprile p.v. il Museo Correale resterà aperto al pubblico dalle ore 9.30 alle ore 13.30 gratuitamente per tutti.

Sarà previsto anche un servizio di visite guidate (due al giorno), una in italiano ed una in inglese (anche queste gratuite), articolate come di seguito:

31 marzo, 1 e 2 aprile:

• Ore 10.30 visita guidata in inglese (n. partecipanti max 35)

• Ore 12.00 visita guidata in italiano (n. partecipanti max 35)

Per le visite guidate è OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE allo 081/8781846.