Il Movimento 5 Stelle presenta i Deputati e Senatori eletti a Salerno

Sabato 17 Marzo, alle ore 11.30, presso il Centro Congressi Polo Nautico alla via lungomare Colombo il Movimento 5 Stelle presenterà gli eletti alle elezioni politiche del 4 marzo. Per il Senato Andrea Cioffi, Francesco Castiello, Luisa Angrisani e Felicia Gaudiano mentre per la Camera Nicola Acunzo, Anna Bilotti, Cosimo Adelizzi, Virginia Villani e Nicola Provenza. Si racconteranno attraverso le loro esperienze professionali e illustreranno le battaglie che porteranno avanti nelle Istituzioni. Interverrà il Consigliere regionale Michele Cammarano.