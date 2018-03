E’ morta Maretta Scoca, giudice storico di Forum

Addio a Maretta Scoca, è stata deputata nella XII e XIII legislatura e sottosegretaria alla giustizia. Conosciuta al grande pubblico perché giudice storico della trasmissione Forum che la ricorda in un post su Facebook. “Il tribunale di Forum perde oggi uno dei volti più amati dal pubblico: il giudice Maretta Scoca. Avvocato preparato e donna di spessore, dal 2007 ha diretto le nostre cause con la classe e l’eleganza che l’hanno sempre distinta. Ironica, sorridente, divertita e grande appassionata del diritto, amava mettersi in gioco per trovare la soluzione più umana ai casi che le venivano sottoposti. Davvero possiamo dire che oggi ci manca tutto di lei: le sue risate, il campanello che amava usare per calmare gli animi dei contendenti e le martellate decise con le quali dichiarava che l’udienza era tolta. Ciao Maretta, ti vogliamo bene e ti ringraziamo per avere avuto la fortuna di averti conosciuta”. A ricordarla è l’ex Guardasigilli Oliviero Diliberto: “Piango la scomparsa di Maretta Scoca, donna straordinaria, avvocato insigne, illustre parlamentare e preziosissima sottosegretaria alla giustizia nel periodo in cui fui ministro – dichiara Diliberto – amica carissima sempre e per sempre. Ci e mi mancherà. Al marito Giorgio Assumma e alle figlie un abbraccio dolente e fraterno”. “Con commozione piena di affetto e di stima ricordo Maretta Scoca – afferma, in una nota, Clemente Mastella – Fu un pezzo importante di quella piccola, ma determinante, pattuglia dell’Udeur che ha fatto parte della storia italiana per 15 anni. Coraggiosa e leale, paziente ed intelligente, seppe, all’indomani della sua esperienza parlamentare e di Governo, continuare a dare i suoi avveduti consigli giuridici ed umani anche utilizzando il mezzo televisivo in programmi popolari e di successo. Il ricordo va a quando accettò di candidarsi con me ed alla sua amichevole vicinanza ai miei ingiusti problemi giudiziari. A Giorgio ed alle figlie la mia solidale vicinanza cristiana”. (Ansa)