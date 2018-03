Miranda di “Sex and the City” sfida politicamente Andrew Cuomo, originario di Tramonti

Cynthia Nixon, la Miranda Hobbs della serie tv Sex and the City, potrebbe sfidare l’attuale governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, nelle primarie del democratici americani il prossimo settembre. La Nixon sembra aver preso contatti con diversi strateghi dei democrats del sindaco Bill de Blasio, Bill Hyers e Rebecca Katz, ed ha seriamente intenzione di candidarsi contro Andrew Cuomo, che di recente è stato molto criticato dall’attrice premio Emmy Awards.

L’attrice, celebre per le sue posizioni femministe e per aver fatto coming-out, ambisce a diventare la prima donna e persona gay newyorkese a governare il proprio stato, ma dovrà prima superare l’italoamericano nelle primarie per competere a novembre: Andrew Mark Cuomo, avvocato e governatore uscente dal 2011 è invece il figlio di Mario Mattew Cuomo, storico governatore dello stato della Grande Mela per tre mandati nato da emigranti italiani, infatti il padre Andrea Cuomo era di Nocera Inferiore mentre la madre Immacolata Giordano era nativa di Tramonti. Andrew Cuomo è noto per le sue posizioni restrittive sul controllo delle armi, infatti New York nel 2013 è stato il primo stato ad adoperare una legislazione in questo senso, sulla scia dei piani di Obama.