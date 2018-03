Minori, il mio paesello.. Lettera a Fulvio Mormile

Minori, Costiera amalfitana . Oggi mi trovavo a passeggiare per il mio paesello. Che bella Minori! Finalmente un raggio di sole ci ha graziato. La quiete dopo la tempesta. Però.. .cazzeggiando sulle varie testate giornalistiche mi imbatto nel solito burattino che pubblica la lettera di Fulvio. Qualcosa mi si smuove.non capisco. Intorno a me vedo tutto bello,pulito,ordinato,na’ favola! Penso alla mia Minori di anni fa e mi sembra irriconoscibile! Premetto…io sono un cittadino,Non conosco dati,bilanci,non so Nemmeno Dove possano essere a marcire questi fantomatici bidoni, pare acquistati a mia spese (???). Io so solo che è tutto maledettamente bello curato! Perciò se ho pagato un servizio…ho pagato Bene! Ma mi sin sentito stanco di una politica che si basa si atriti personali,che cerca di prevalere screditando gli altri. Fammi vedere il tuo se sei più bravo che magari riesco ad apprezzare! Ma la tua ,caro Fulvio, purtroppo è un autostima che dipende dagli altri,vuoi farcela a tutti i costi,credendo di dimostrare solo così il tuo valore. Uno degli schemi più rovinosi che ti possa attuare. Una spina che non ti concede tregua. E per servire questa tua tirannica richiesta interiore, trascuri forze la tua autenticità., servendoti di squallidi colpi bassi. È un bisogno il tuo di trofei che nutrono senza saziare,perché un solo pasto basta per poco. Continuerai ad avere fame, ad essere ansioso, crederai di aver raggiunto forza e autonomia ma la tua è solo una nevrosi,una tentazione narcisistica ad esibirsi sempre! E cercare di far crescere la fiducia in te stesso in un unico obiettivo non deve essere il totem che modifica la tua vita! Goditi il sole Fulvio, io mi godo la splendida spiaggia di Minori!

Minori Nero