Minori, convocato Consiglio Comunale per giovedì 22 marzo: precisazioni su imposta di soggiorno

E’ stato convocato il Consiglio Comunale di Minori per il giorno 22 marzo 2018, in sessione ORDINARIA seduta pubblica di prima convocazione, e per il giorno 23 marzo 2018 alle ore 18:45 in seconda convocazione, presso l’Aula Consiliare di questo Comune.

Questi gli argomenti da trattare:

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI DEL 30-11-2017 E DEL 21.12.2017;

2. APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2018-2019 ED ELENCO ANNUALE 2018 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016;

3. IMPOSTA DI SOGGIORNO TARIFFE ANNO 2018 – PRECISAZIONI;

4. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2018

DETERMINAZIONE TARIFFE;

5. IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI – DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2018;

6. CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L’ANNO 2018;

7. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA IUC – COMPONENTE IMU ANNO 2018;

8. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI PER L’ANNO 2018; IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DISPONE

9. APPROVAZIONE PIANO PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE E/O VALORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 58 L.N.133/2008 E SS.MM.II. – TRIENNIO: 2018/2019/2020;

10. APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

AUTONOMA. ANNO 2018;

11. VERIFICA DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE CHE POTRANNO ESSERE CEDUTE IN PROPRIETÀ O IN DIRITTO DI SUPERFICIE;

12. APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018/2020 – DEFINITIVO;

13. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ED ALLEGATI 2018/2020;

14. NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL’ART.

148 DEL D.LGS. N. 42/2004 E SS.MM. E II;

15. PRESA D’ATTO RELAZIONE ANNUALE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA – ANNO 2017;

16. ART. 194 D.Lgs 267/2000, c. 1, lett.e) – RICONOSCIMENTO D.B.F. RELATIVO ALL’INTERVENT0 ALL’INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ESEGUITO NELL’ANNO 2016 PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE DETRITICO ACCUMULATOSI NEI CANALI DI SCOLO IN LOC.TÀ ANNUNZIATA PETRITO, LOC.TÀ VILLAMENA E VECCHIO ALVEO DEL TORRENTE RHEGINNA MINOR – CANALE SOTTOSTANTE LA P.ZZA CANTILENA;

17. ART.194 D.Lgs 267/2000,c 1, lett.a) – RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ D.F.B.-SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI AMALFI-TRAMONTI N. 178/17– MANSI ANNUNZIATA C/COMUNE DI MINORI;

18. AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI REGISTRO EX ART 37 TUR- SENTENZA N.4793/2016 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO – RICONOSCIMENTO D.F.B. EX ART 194, c.1, lett.a) DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II.;

19. RISCOSSIONE: DELEGA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE COATTIVA.