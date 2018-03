Mettere in circolo la poesia

di Gigliola Liuccio

Che la poesia oggi stia diventando un mezzo comunicativo per tanti e l’individualità, che la connotava, stia cedendo il passo alla collettività, lo dimostra il proliferare di concorsi poetici, di reading di poesie un po’ dovunque. Un merito particolare va riconosciuto ai salotti culturali dove è possibile declamare versi, tra un caffè e un pasticcino, dove ognuno esterna sentimenti, impressioni, desideri confrontandosi e interloquendo con i partecipanti. E’ quello che fa già da alcuni anni a Napoli il gruppo poetico ”Gocce di perla” ideato dalla poetessa Anna Busiello in arte Anna Perla, che celebra in questi giorni il 50° evento. Nato nel 2011 come un salotto virtuale, si è poi consolidato e concretizzato in incontri reali, dapprima allo storico caffè “ Gambrinus”, a piazza Trieste e Trento, poi nella splendida cornice di villa Marechiaro e nelle dimore di Anna Perla e Bruno Rullo e della prof.ssa Gigliola di Luccio, e della prof.ssa Maria Adele Gubitosi ed ancora al “Lucrezio cafè” di Posillipo e presso il ristorante “Antichi sapori” a via Santa Brigida. Con passione e dedizione la presidente ha saputo aggregare un sempre crescente numero di poeti provenienti da diverse località della penisola organizzando tali incontri con una cadenza quasi mensile, le cosiddette “periodiche perliane”, un po’ come si usava a Napoli tra la fine dell’ ’800 e i primi del ‘900 . Attorno alla figura della presidente e dei relatori ,la prof.ssa Gigliola di Luccio, la prof.ssa Maria Adele Gubitosi, il dottor Igor Issorf , ruotano un folto numero di poeti, scrittori e artisti tra cui: Angela Zin, Arcangelo Vitale, Biagio Merlino, Cetti Avella, Clara Chiariello, Clorinda Acerra , Emilia Esposito , Felice Cerullo, Flavio Pileggi, Maria Scala, Mario Casotti, Ofelia Cimmino, Oreste Frattura lettore, Pasquale Esposito, Rosaria Cerino, Rosaria Galderisi lettrice , Rosa Ruggiero, Rosaria Marasco, Silvana Pesola, Stella Pancallo, Tiziana Nasta, Vincenzo Cerasuolo, Vincenzo Moccia … La qualità e la varietà dei temi affrontati e degli autori trattati, grazie all’impegno di tutti i partecipanti, hanno consentito alti riconoscimenti da associazioni presenti sul territorio. La poesia è il collante che unisce personalità diverse, che sentono l’esigenza di uscire “allo scoperto”, di mettere in circolo, di “disvelare” le loro anime.