Meteo, sole o nuvole? Ecco le info per non farsi trovare impreparati a Pasqua e Pasquetta

Si avvicina la Pasqua e una delle preoccupazioni principali per tutti è sicuramente il clima. Ci sarà pioggia durante le feste? Oppure sole? Ecco, meglio sempre non farsi trovare impreparati e per questo fareste bene a dare un’occhiata alle previsioni meteo per queste festività pasquali.

Per quanto riguarda venerdì e sabato, per lo più nelle regioni centro settentrionali, si parla dell’avanzata di una perturbazione che dovrebbe portare aria fredda dal Nord Atlantico e di conseguenza un peggioramento del clima su tutta la Penisola Italica.

A Pasqua, però, stando alle informazioni e agli aggiornamenti odierni, ci dovrebbe essere un netto miglioramento: la perturbazione e il maltempo di sabato dovrebbero già svanire la mattina di domenica, anche se potrebbe rimanere qualche residuo di maltempo nelle regioni del Nord Est.

A Pasquetta tempo prevalentemente asciutto e soleggiato, con addensamenti tra il Levante Ligure e l’alta Toscana, fenomeni però assenti. Al Centro Sud il bel tempo sarà protagonista per tutta la giornata, anche se in serata ci sarà una perturbazione che si farà sentire al lato Ovest della Sicilia e alle coste del medio Tirreno.

Le temperature caleranno, come detto, sabato, e tra domenica e lunedì i valori saranno tra i 14° e i 18°.