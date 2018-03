Gli inviati di Positano News hanno raccolto la testimonianza del Dott. Lorenzano, esperto del territorio sul turismo minore.

Il turismo, così come lo conosciamo in penisola, è una grande risorsa per l’economia locale, ma si può fare di più. È ciò che sostiene il Dott. Eugenio Lorenzano, laureato in Lingue e lettura straniera, esperto di Storia, nonché Paesologo del mare. Il comune di Meta, secondo Lorenzano, possiede un’altissima potenzialità turistica, sebbene non propriamente sfruttata. Egli insiste nel valore delle bellezze, talora trascurate, che si possono trovare per le strade di qualsiasi Comune della Penisola Sorrentina. Fondamentale in questo ambito è la figura della guida sentieristica, che accompagnerebbe i visatatori in giro per la città, facendone scoprire le peculiarità artistiche, come ad esempio i magnifici portoni, ricchi di testimonianze storiche. Un tale progetto, era già stato attuato dal consorzio dei Bed & Breakfast metesi, che avevano proposto un iter interessante con la Guida di Nino Aversa, esperto del territorio. Il progetto raccolse un buon successo, tanto che a seguire la guida vi erano fino a 60 persone. Questa iniziativa, purtroppo, non è più stata intrapresa, ma il Dott. Lorenzano sostiene che sia fondamentale sviluppare una nostra sostenibilità economica. Allo stato attuale, il turismo peninsulare è dipeso dai siti archeologici di Pompei ed Ercolano, oppure posti come Capri e Positano. Ad ogni modo, oltre che affidarci ad attrattori esterni, è possibile sfruttare le nostre ricchezze, valorizzandole sul piano turistico.

Angelo di Maio, Daniela Agrillo, Gina Fiore, Cappiello Antonio e Giorgia de Martino