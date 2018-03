Meta, Sorrento. Nella giornata per la legalità Il liceo Marone celebra la memoria di Don Peppe Diana . Con la preside Arpino erano presenti il Presidente del Tribunale di Torre Annunziata Dottor Ernesto Aghina,

Giudice civile, Dott Silvia Blasi. Incontro organizzato dalla responsabile del Progetto consapevolezza della Legalità, Prof Carmela Sicignano. Si è parlato anche di Bullismo e contrasto alla violenza di genere. Positanonews non poteva non evidenziare questo appuntamento e complimentarsi con il liceo per la sensibilità. Siamo tutti don Peppino Diana, anche se non si tratta di cronaca, anche a costo di perdere click, noi oggi terremo questo pezzo in primissimo piano.

L’ evento è stato organizzato in previsione della giornata nazionale della legalità:21 marzo.

Si svolgerà a Pompei_Scafati per la provincia di Napoli e in altre città di Italia. Foggia è la città nazionale, dove sarà Don Ciotti.In tutti I luoghi saranno letti I nomi delle 950 vittime INNOCENTI delle “mafie”.

Il 19 marzo di 24 anni fa la camorra uccideva a Casal di Principe don Peppe Diana, sacerdote che si era battuto con grande coraggio contro la camorra e i suoi affari illeciti. “Per amore del mio popolo io non tacerò” scrisse tre anni prima di essere assassinato in una lettera in cui invitava i cittadini a far sentire la propria voce. – See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/media/omicidio-don-peppe-diana-corradino-e8db88cb-e71b-4dc2-ab50-db670f938394.html