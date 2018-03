Meta inaugura con una festa di luci il ristorante del Lido “Marinella” . Ci troviamo qui sulla costa di Sorrento , anche se in ritardo alle 22 , dopo un’intensa giornata in redazione, abbiamo potuto apprezzare la studenda struttura luminosa, calda ed accogliente, oltre ai dolci deliziosi del Bar Romano, una delle pasticcerie più rinomate della Campania. Abbiamo visto che vi era anche un angolo per i celiaci, insomma tutto è stato preparato per tutte le esigenze e non poteva mancare la zeppola calda..

E’ davvero da apprezzare e sostenere l’intento di chi vuole destagionalizzare e le premesse ci sono tutte, arrivare qui sulla spiaggia di Meta, fra le più belle d’ Italia è un’esperienza imperdibile. Quando poi si cercano di curare i particolari allora il resto viene da se. Una storia lunga mezzo secolo che si rinnova . Era il 1° giugno del 1959, appena ventenni e non ancora sposati, Michele Longobardi , che era di professione falegname, professione che ha fatto valere nella realizzazione delle splendide cabine, e Filomena Pane cominciarono con la gestione di un nuovo stabilimento balneare: il Lido Marinella, un tempo di proprietà del padre di Filomena, Antonino Pane, che donò la struttura come regalo di nozze ai due sposi, nel 1961. Dunque una storia nata nel segno dell’amore..

Nel 1994 dagli storici colori del Lido, il blu ed il rosso, per adeguarsi alle nuove normative in tema di impatto ambientale delle strutture turistiche vanno al giallo ed al bianco-avorio. Poi di anno in anno la struttura si è arricchita di servizi e attività, spazio alle mamme, poi il ristorante il bar, ma non solo nella struttura , il locale si adegua agli standard dei migliori stabilimenti balneari anche con il personale qualificato e sempre cordiale e accogliente.

Ora a gestire la struttura sono Marinella Longobardi, l’ultima di sei figli, e suo marito Giuseppe Lentini. Insomma Marinella, alla quale fu dedicato lo stabilimento alla nascita, portava nel nome il suo destino. Moglie e marito è evidente che hanno grande competenza ed entusiasmo in materia. La struttura, rinnovata con il sapiente intervento dell’architetto Viggiano, è curata in tutti i particolari. Comfort e servizi migliorano e aumentano in continuazione. Non possiamo che fare il nostro in bocca al lupo per questa stagione che sia ricca di soddisfazioni. Il video di Michele De Angelis