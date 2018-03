Meta di Sorrento, palificazioni per mettere in sicurezza la SS163. Prima di Pasqua riapertura, forse già settimana prossima

Meta di Sorrento, palificazioni per mettere in sicurezza la SS163. Prima di Pasqua riapertura – L’Anas comunicava il 7 febbraio 2018 che, per il cedimento di un muro di sostegno attiguo ad un tratto di strada statale, si rendeva necessaria la chiusura al traffico del tratto d’innesto sulla SS163 “Amalfitana” – in corrispondenza del km 1 – nel territorio comunale di Meta di Sorrento, in provincia di Napoli.

La zona, in particolare durante la notte, era stata interessata da forti precipitazioni. Il traffico veniva deviato in loco sulla viabilità locale, per la reimmissione sulla statale 163.

La riapertura del tratto stradale ed il conseguente ripristino della regolare circolazione sarebbe poi sopravvenuta in seguito alle opportune verifiche e alla conclusione delle attività di messa in sicurezza. Disagi per tutto il traffico anche da Positano, Praiano e dalla Costiera amalfitana.

Ad oggi 1 persiste la problematica su questo tratto di strada di proprieta’ e competenza dell’Anas. A seguire la vicenda sia il sindaco di Piano di Sorrento che il sindaco di Meta Giuseppe Tito . Si tratta di realizzare di una paratia di 50 micropali ancorati gia’ iniziati a fine Febbraio, ma rallentati dal maltempo, affinche’ venga ripristinata la sicurezza e la viabilita’ il prima possibile.

Sicuramente la strada sarà riaperta prima di Pasqua. Una buona notizia per la Penisola Sorrentina finalmente . Ovviamente per prudenza non diamo date certe, ma forse già la settimana prossima ci sarà la riapertura. Sicuramente prima di Pasqua, ma se avverrà già prima vi informeremo in tempo reale su Positanonews.