Meta, convocato il Consiglio Comunale per il giorno 22: si parlerà anche di bilancio triennale 2018/2020

Il Comune di Meta di Sorrento ha fatto sapere che è convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e seduta pubblica in prima convocazione per il giorno 22/03/2018 ore 12.00 ed in seconda convocazione il giorno 23.3.3018 ore 13.00.

Questi gli argomenti da trattare:

1) Approvazione verbali seduta precedente.

2) Verifica, quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e

terziarie, ai sensi dell’art. 172, c. 1, lett. b) del T.u.e.l. approvato con d. lgs. n. 267/2000 – esercizio

2018.

3) Approvazione programma degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza per l’anno 2018

Provvedimenti.

4) Art.2 comma 594 legge 244/2007 . Approvazione piano triennale 2018-2020, contenente misure

finalizzate alla riduzione delle spese e alla razionalizzazione dell‘utilizzo delle dotazioni strumentali

degli uffici.

5) Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo: 2018/2020.(art. 170

comma 1 del d.lgs. 267/2000). – Approvazione.

6) Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio

2018/2020.- Approvazione.

7) Mantenimento Ufficio Giudice di Pace triennio 2018/2020 – Conferma gestione convenzionata ex

art. 30 TUEL – Approvazione schema di convenzione ex art. 30 TUEL con i comuni di

Sorrento,Massa Lubrense, S.Agnello, Piano di Sorrento e Vico Equense.