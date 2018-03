Mercoledì in Costiera Amalfitana per l’attrice Celia Freijerio – FOTO

Altro volto noto in Costiera Amalfitana. Questa volta è stato il turno della bellissima attrice e produttrice spagnola Celia Freijerio, la quale ha postato su Instagram una foto che recita: “Mercoledì in Costiera Amalfitana”.

Celia è nata a Vigo, in Galizia nel febbraio del 1983. Dopo essersi laureata alla De Witt High School di Arkansas, Stati Uniti, si è trasferita a Madrid, dove ha cominciato la sua carriera da attrice da subito con grandi risultati. Dopo aver recitato in diverse opere teatrali, come El color de agosto, diretta da Marta Álvarez, grazie alla quale ottenne una nomination ai Premi Valle Inclán de Teatro e una al Premio Marte, ha fondato a soli 25 anni una casa di produzione cinematografica, la Pocapena Producciones, con la quale ha prodotto numerosi cortometraggi e spettacoli teatrali.