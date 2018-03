Da Mazz e Panelle a Meta un “Fior di Pizza”

Un Fior di Pizza . La abbiamo assaggiata da Mazz e Panelle dei fratelli Varone a Meta, un percorso nei migliori ristoranti e trattorie, per poi lanciarsi da soli per portare nel cuore della Penisola Sorrentina la bontà delle pizze e non solo, qui si fa anche ristorante, di Vico Equense. A noi è piaciuta una in particolare . Pizza con fiori di zucca, fior di latte, noci di Sorrento e cornicione ripieno di ricotta!

Assaggiala, guarda il video di preparazione al seguente link http://bit.ly/2FtTeMG

Si cerca un nome per questa pizza per noi è semplicemente un Fior di Pizza , assolutamente da provare.