Maurizio Sarri. Dalla banca al Santiago Bernabeu. Christian Mulier

L’allenatore del Napoli ha sicuramente raggiunto con il Napoli uno degl’obiettivi di tutti gli allenatori del mondo: guidare la propria squadra sul campo del Real Madrid, confrontando gli azzurri con campioni come quelli dei blancos. Partito come impiegato di banca, Sarri ha voluto cambiare la sua professione dopo che un giocatore incantato dal suo modo di allenare lo propone alla sua squadra di seconda categoria, la Faellese di assumerlo come allenatore professionista. Il successo però lo ha con il Sansovino che aveva l’ambizione di arrivare in Serie D e arrivò sesto. Sarri è stato ammirato da molti allenatori di A come Cosmi e anche dal presidente Pozzo. Nel secondo anno arrivò secondo e vinse la Coppa Italia Regionale. Successivamente allenò il Pescara poi l’Empoli e infine il Napoli. Sarri si è fatto sicuramente conoscere per il suo abbigliamento di tuta, per il suo ironismo nelle interviste nei post partita e per il vizio del fumo che lo accompagna sempre anche durante la partita con quel filtro che lo tranquillizza. Il suo modello di gioco è rimasto sempre uguale, dai tempi del Sansovino fino ad oggi. Un gioco concentrato sul possesso palla che ormai è diventato un marchio di fabbrica del Napoli, che ad un minimo passaggio sbagliato sorprende tutti. Sarri ha anche lui alcuni difetti: uno è sicuramente che l’allenatore toscano non cambia quasi mai formazione principale in campionato, e questo non sempre funziona, perché impiega molte energie agli azzurri titolari. Un altro difetto è sicuramente quello di non credere in alcuni giocatori che a vista hanno un ottimo potenziale, ma giocando quasi mai in campionato non hanno possibilità di mettersi in mostra. Sarri però ci ha abituati a vedere un Napoli spettacolare, ai livelli di grandi squadre facendo ammirare in tutto il mondo la bellezza del gioco del Napoli. Nei giocatori in cui ha creduto, li ha fatti trasformare in giocatori fenomenali, un esempio molto semplice è Mertens che nel 2014 arrivato a Napoli, era un esterno offensivo con un fisico debole, Sarri con l’infortunio di Milik è riuscito a estrarre da Mertens il suo potenziale che ha raggiunto il massimo in questi 2 anni, modificandone il ruolo da esterno a punta centrale. Oggi Sarri è corteggiato da molte squadre europee ma tutti speriamo che quest’anno si concluda al meglio e che anche nel prossimo guiderà gli azzurri.

Christian Mulier