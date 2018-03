Massa Lubrense, parte bando per la gestione degli impianti sportivi: ecco le info

Parte il bando per la gestione di impianti sportivi nel comune di Massa Lubrense, in Penisola sorrentina. Come si legge dal bando ufficiale, le società sportive operanti sul territorio comunale, qualora interessate, possono avanzare istanza di assegnazione in uso delle palestre scolastiche comunali per il prossimo anno scolastico 2018/2019, secondo quanto previsto dal regolamento.

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del 20 aprile 2018 alle ore 12, con presentazione a mano all’Ufficio Protocollo 0 a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.massalubrense@gec.it. Le società, oltre ad indicare la disciplina da praticare, dovranno presentare attestazione di iscrizione al registro del CONI 0 Registro Regionale e data di iscrizione.

Le assegnazioni – rigorosamente in orario extrascolastico – saranno definite con provvedimento di Giunta Comunale, con il quale saranno, altresì, determinati i canoni da corrispondere ai sensi del precitato art. 19, comma 5.