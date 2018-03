Massa Lubrense ingiustizie sulle spiaggia, parliamo di “tavolini in spiggia” a Marina di Cantone

Salve scrivo da Massa Lubrense ,

da qualche giorno c’è fermento per cercare una soluzione sulla risoluzione di concessioni e art.68 per le spiagge pubbliche, la giunta dovrebbe fare una delibera per regolarizzare il tutto per l ennesima volta ma volevo chiedervi siccome AGORA e uscito con un articolo prettamente sulle sedie e ombrelloni che si concede di fittare con l ausilio del art68, potreste approfondire il discorso inserendo anche la situazione dei “tavolini in spiaggia” (parliamo di Marina del Cantone)

qui e presente da anni una normativa che regola il suolo demaniale che concede l occupazione di suolo pubblico/demaniale per le concessioni di 30 giorni , che nessuno rispetta da anni occupando abusivamente il suolo per 5/6 mesi senza completamente nessun titolo , anche sotto il “benestare” degli enti che dovrebbero regolarizzare il tutto , ma allo stesso tempo facendo indignare il cittadino che ignaro delle regolamento (30gg di concessione) non ha la possibilita di sfruttare liberamente la spiaggia.

confido nella vostra professionalità , nel vostro approfondire il discorso e renderlo pubblico e magari nel mantenere l anonimato della fonte cosi da poter avere l occasione di aggiornarvi e segnalare altre ingiustizie grazie Luca