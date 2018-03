Massa Lubrense ingiustizie sulle spiaggia, parliamo di “tavolini” a Marina di Cantone

Salve scrivo da Massa Lubrense ,

da qualche giorno c’è fermento per cercare una soluzione sulla risoluzione di concessioni e art.68 per le spiagge pubbliche. La Giunta Balduccelli dovrebbe riprovare a regolarizzare il tutto con una delibera. Finora si parla solo di sedie e ombrelloni che si concedono di fittare con l’ ausilio del art. 68, quindi con la possibilità di occupare anche spiagge che erano libere. Potreste approfondire il discorso inserendo anche la situazione dei “tavolini in spiaggia” (parliamo di Marina del Cantone)?

Qui è presente da anni una normativa che regola il suolo demaniale che concede l’occupazione di suolo pubblico/demaniale per le concessioni di 30 giorni , che non si rispetta. Da anni c’è chi occupa probabilmente in maniera abusiva il suolo per 5/6 mesi senza l’intervento di chi dovrebbe sanzionare o regolamentare, facendo indignare il cittadino che ignaro del regolamento (30gg di concessione) non ha la possibilita di sfruttare liberamente la spiaggia.