Maiori . Via Crucis con i ladri in fuga questa sera in Costiera amalfitana. Un’inseguimento da parte dell’Arma che ha portato a prendere due su tre ladri, con un terzo ancora ricercato.

Tre rom, del campo di Secondigliano a Napoli, avevano preso di mira un appartamento a Santa Tecla, ma sono stati scoperti dai vicini e subito inseguiti dai carabinieri verso le 20.

I militari dell’Arma, guidati dal luogotenete Giuseppe Loria, insieme con i colleghi del nucleo radiomobile di Amalfi, sono partiti subito all’inseguimento dei ladri che erano a bordo di un’auto , una Lancia Y nera, che ha preso la direzione di Positano. Ma avevano le ore contate perchè il comandante Roberto Martina aveva messo sull’allerta tutti gli uomini del territorio nonostante gli impegni per l’ordine pubblico nelle varie rappresentazioni sacre.

Questi dopo aver superato Minori , Castiglione di Ravello e Atrani ad Amalfi si sono trovati imbottigliati dal traffico verso Sorrento nel caos della rotonda . Per cui si sono diretti verso il porto rischiando di travolgere la gente

“Abbiamo visto una lancia nera correre all’impazzata seguita dalla macchina dei carabinieri, che si è trovata davanti un’altra auto procedere nel senso inverso , sembrava la scena di un film”

I rom hanno distrutto la sbarra di accesso al parcheggio del porto , poi lasciato l’auto incustodita ee hanno cercato di dileguarsi fra gli scogli e la spiaggia ma due sono stati subito presi , mentre il terzo è riuscito a fuggire nonostante l’impegno di tutti e l’utilizzo dei fari della Millennium. Ma la caccia continua, i complici sono stati identificati ed il cerchio si stringerà a breve.

I rom di origine Serba sono Slobodan Mijalovic ( 1996 ) e Roberto Mijailovic (1991), si pensa che il terzo sia sfuggito a bordo di una imbarcazione o si sia riuscito a nascondere in qualche barca .