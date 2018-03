Maiori, tronco d’albero finisce su un’auto in corsa: a bordo c’era una famiglia – FOTO

Poteva essere una tragedia immane. Circa un’ora fa a Maiori un tronco d’albero è finito su un’auto in corsa in cui era a bordo una famiglia originaria di Positano. L’auto in questione era ferma al semaforo sulla statale Amalfitana, in zona porto, quando un ramo di un albero di fico d’india è venuto giù dalla roccia e ha sfondato il lunotto posteriore dell’auto: tanta la paura per i viaggiatori, ma per fortuna non hanno riportato danni fisici gravi. Il tronco avrebbe anche danneggiato un’altra auto che era in coda. Sono celermente intervenuti Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale che hanno fatto i rilievi del caso e hanno cercato di non far ingolfare la strada.