Maiori e morto padre Raffaele il frate

Il frate si è spento ieri mattina alle 6 e 30, in seguito alle complicanze provocate da un ictus cerebrale di qualche mese fa dopo il quale non si era mai più ripreso.

Padre Raffaele è ricordato da generazioni di ex studenti della Costiera per essere stato docente in Diritto presso l’Istituto Tecnico per il Turismo di Amalfi. I funerali oggi, giovedì 15 marzo, alle 11, nella Chiesa di San Francesco.

La celebrazione eucaristica potrebbe essere presieduta dall’arcivescovo Orazio Soricelli con la partecipazione del Ministro Provinciale. La salma sarà tumulata nel cimitero di Sarno, paese natale del frate.