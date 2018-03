Maiori, domani i funerali di Antonio Arpino “Tornato alla terra, tragicamente, per scelta” , cosi recita il manifesto funebre. Se ne è andato a soli 35 anni dopo i traumi subiti in seguito alla caduta dal quarto piano di un palazzo della cittadina della Costiera amalfitana. Scoperto da due ragazzi per caso, che hanno allertato il 118 della Costa d’ Amalfi subito dopo aver visto il corpo agonizzante.

Domani i funerali alle 11 dopo l’arrivo della salma dall’ Ospedale di Salerno . A darne l’annuncio con terribile dolore per il loro figlio unico i genitori Alfonso e Claudia, con i quali gestiva una casa vacanza.

Una persona riservata e amata, una vita spezzata che se va. Un grande silenzio avvolge la città.