Maiori, convocato il Consiglio Comunale per il giorno 28 marzo: si parlerà del regolamento di gestione delle spiagge libere

E’ stato convocato il Consiglio Comunale a Maiori per il giorno 28 marzo 2018, alle ore 15,00, presso l’aula consiliare sita nel Palazzo Mezzacapo, in seduta ordinaria di prima convocazione, e per il giorno 29 marzo 2018, alle ore 15,00, in seconda convocazione.

Questi gli argomenti da trattare:

COMUNICAZIONI DEL SINDACO

LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 18.12.2017

RICOGNIZIONE PER L’ANNO 2018 DI QUALITA E QUANTITÀ AREE FABBRICABILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE.

PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2018; APPROVAZIONE

“PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE” PER L’ANNO 2018 (L. 244/2007, ART. 3, COMMI 54-57) APPROVAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: AGEVOLAZIONI PER LAVORI INERENTI AL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE E DELLE PARTI ESTERNE DEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2018

DETERMINAZIONE TARIFFE TAR] E PIANO FINANZIARIO ANNO 2018

ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020

ART. 194, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS.]8/08/2000 N. 267 – RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO GIUDIZIO RG. 3842/2017 VERTENZA COMUNE DI MAIORI/WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.

ART. 194, COMMA 1, LETTERA E), DEL D.LGS.18/08/2000 N. 267 – RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO GIUDIZIO RG. 3842/2017 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VIA CASA MANNINI CIVICO 2/15

ART. 194, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS.]8/OS/ZOOO N. 267 – RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SENTENZE GIUDICI DI PACE

RELAZIONI EX ART. 34 – CO. 20 – D.L. 179/2012 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ IN HOUSE SERVIZIO MANUTENZIONE RETE FOGNARIA-ORMEGGI-PARCHEGGI; APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL DECORO ESTETICO ED AMBIENTALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 13/2016- INTEGRAZIONE ARTT. 9 E 15

ESTENSIONE DELLA STAGIONE BALNEARE. MODIFICA ART. 10 PIANO SPIAGGE – ART. [2 REGOLAMENTO GESTIONE SPIAGGE LIBERE E ART. 12 REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO PER I SOTTOSERVIZI: APPROVAZIONE

REALIZZAZIONE VETTORE MECCANICO TRA IL CENTRO ABITATO E LA COLLEGIATA S. MARIA A MARE – APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D’INTESA E DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE.