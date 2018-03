Maiori: il comune domani presenta la Miramare Service, ma resta il giallo sull’affido

La Miramare Service srl, società in house del Comune di Maiori sarà presentata domani (ore 10) a Palazzo Mezzacapo. Il Sindaco Antonio Capone illustrerà al pubblico le prospettive di breve e lungo termine del nuovo soggetto a partecipazione pubblica, il cui studio fu affidato nel settembre 2017 all’attuale delegato alle partecipate e capogruppo di maggioranza, Andrea Gatto.

La società, che tra le tante attività opera nella raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e per il decoro urbano, ha ricevuto la consegna dei servizi lo scorso 19 marzo, ma sull’affido di questi pende ancora il giallo: infatti un’azienda lombarda ha mosso un ricorso al Tar di Salerno, per la revoca di febbraio 2018 del bando di gara per l’affidamento dei servizi di igiene urbana, indetto circa un anno fa.