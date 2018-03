M5S vola anche in Costiera amalfitana. Sentiamo Arturo Terminiello consigliere comunale a Praiano “Era nell’aria, è ora di cambiare”

M5S vola anche in Costiera amalfitana. Sentiamo Arturo Terminiello consigliere comunale a Praiano, dove si è candidato con Fiorella Fusco sindaco, che con tre consiglieri comunali del Movimento guidato da Di Maio ha la più nutrita rappresentanza della Costiera amalfitana. Dopo aver sentito Rosario Lotito di sorrento per la Penisola Sorrentina, Positanonews, che ha portato avanti un’inedita e puntuale maratona elettorale sul territorio, sente anche un rappresentante del Movimento Cinque Stelle della Divina.

Elezioni 2018 Costa di Amalfi, ci fa una riflessione?

” Era nell’aria, e si avvertiva nitido l’avvento di un’aria nuova in Campania. Aria nuova che è divenuta, con il passare delle ore,una piacevole brezza come quelle che sovente arrivano in estate a rinfrescare le calde serate :Una goduria. Il M5S in Costiera Amalfitana fa il pieno di voti. Da Praiano, unico paese della Costa che conta 3 Consiglieri Comunali pentastellati, passando per Positano e tutti i Comuni Costieri, il M5S vede la sua percentuale in vertiginosa salita. Si toccano percentuali bulgare fino al 60%. Una vittoria schiacciante! “

Ma se il m5s vince, chi è che perde?

“La debacle elettorale tocca al PD, schiacciato sotto il 20% nazionale, letteralmente stracciato in Costiera, dove Il “feudo Deluchiano” non ha retto all’impatto pentastellato, ed ha dovuto buttare la spugna. Altro sconfitto è il partito di Berlusconi, sorpassato a livello nazionale dalla lega a trazione Salviniana, e che conta qui in Costiera enormi perdite in termini di voto. Altra sconfitta è quella subita dal partito della Meloni, specialmente a Positano, dove ha rappresentanza politica negli Enti locali, ma nonostante questo cola a picco senza se e senza ma.”

Sotto l'eletto del nostro collegio Andrea Cioffi