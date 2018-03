Lutto a Vico Equense per l’artista Benito Ferraro , era il cantore del Faito

Vico Equense perde il suo artista. E’ morto questa mattina a causa di complicazioni dovute ad una bronchite l’artista Benito Ferraro. Una scomparsa che ci colpisce da vicino e ci rende difficile scriverne , per noi era un amico caro, una persona di cui avevamo una grande stima. Un artista e scrittore, l’ultimo libro lo ha stampato con Positanonews “Dinosauri a Positano” , presentato durante una mostra patrocinata dal Comune di Positano . Ma anche una persona che amava profondamente la sua Vico e il Faito , di cui era il cantore oltre che il più grande artista che lo abbiamo mai dipinto. Dalla neve fino alle Sirene che si vedevano in un mare idealmente vicino a questa grande Montagna per lui Sacra. Chiedeva alla politica, che con lui non è mai stata generosa, di intervenire per far rinascere questa montagna che ora soffre più che mai. Le opere di Benito Ferrare sono impregnate dei colori di un cuore puro e generoso, quel cuore che ora non batte più, ma che vedremo per sempre nelle sue opere. Vico ha perso un grande uomo, una grande anima. Che ti sia lieve la terra amico mio.

I funerali domani a Moiano alle 15,30