Lorenzo Insigne si trasferisce a Posillipo, l’attesa dei vicini-tifosi. E sul terrazzo di fronte spunta lo striscione di benvenuto

Sua Maestà – come lo chiamano i napoletani – e il Magnifico – come lo chiamano anche fuori dall’Italia – uno di fronte all’altro. Si guarderanno negli occhi il Vesuvio e Lorenzo Insigne. Ma non ancora. Ci vorranno per lo meno quattro mesi prima che l’attaccante del Napoli si trasferisca definitivamente a via Petrarca, in quell’appartamento al secondo piano con un terrazzo che affaccia proprio sul Golfo. Con il Vesuvio in pole position, il mare e il sole che sorge proprio lì davanti. Questo il vero regalo che si è fatto Lorenzo Insigne dopo la firma del nuovo contratto con il club azzurro. La casa, infatti, è stata comprata già da un anno e i lavori sono partiti praticamente subito. Una piccola rivoluzione per avere tutto a portata di mano in un appartamento nel cuore del salotto buono della città. Proprio fronte strada, senza doversi rintanare in alcun parco privato, come invece hanno fatto molti dei suoi compagni di squadra che già vivono da quelle parti. Sarà così che Lorenzo Insigne intende consegnarsi alla sua gente, a quei napoletani che già lo amano e lo hanno eletto a simbolo della squadra e della napoletanità in campo. E non è affatto un caso il fatto che in zona la “febbre” per il suo arrivo più o meno imminente sale di giorno in giorno. «Non lo vediamo spesso», raccontano i vicini. Perché è soprattutto sua moglie Jenny a seguire i lavori della casa. Lorenzo si concede solo qualche puntatina per assicurarsi che tutto vada per il verso giusto. Ma l’attesa è alle stelle. Anche da parte di tutti commercianti della zona che sognano un incontro anche solo per un secondo. In attesa del suo arrivo, però, c’è già qualcuno che ha preparato un comitato di accoglienza degno di questo nome. Si tratta della signora Anna, che a breve sarà la dirimpettaia di Lorenzo. Lei stessa si definisce “Nonna” in uno striscione che ha già affisso sul suo terrazzo. “W Lorenzo”, si legge chiaramente. La signora, che ha più di 80 anni, è una grandissima appassionata di calcio. Tifosa storica del Napoli e decisamente super fan di Insigne. Facile immaginare che sarà una delle prime a volerlo incontrare dopo il trasloco a Posillipo. Sulla collina che storicamente accoglie tanti campioni del Napoli alla ricerca della serenità. E adesso sua Maestà il Vesuvio aspetta anche Lorenzo il Magnifico Insigne. (Bruno Majorano – Il Mattino)