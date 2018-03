Il Liceo” Publio Virgilio Marone” di Meta e la XXIII Giornata Nazionale Legalità.

Oggi, una delegazione di alunni del Liceo metese, guidati dalla Prof Carmela Sicignano, responsabile del Progetto “La Consapevolezza della Legalità”, ha partecipato al corteo da Pompei a Scafati per dire No alle “mafie” e per ricordare le vittime innocenti.

Tra le 30000 presenze degli alunni delle scuole della regione Campania, i ragazzi del “P.V.M.” hanno “segnato solchi di verità e giustizia” con magliette bianche urlanti l’innocenza di chi non c’è più, con i nomi scritti sul cuore…

Hanno testimoniato l’impegno del “Conoscere…per NON dimenticare”, fieri di uno striscione con i volti di quattro giovani vittime innocenti, in un ideale e fresco abbraccio di libertà, attraverso Giancarlo Siani, Alberto Vallefuoco, Antonio Esposito Ferraioli, Peppino Impastato. Uno striscione, in realtà, che riproduce uno dei murales che sono sulle pareti del Liceo. Cori di nomi per farli sentire a tutti.

Cori per ricordare con fierezza, a chi si

pasce di silenzi e connivenze, esempi di onestà e giustizia. Cori per ricordare tutti coloro che non erano eroi, ma persone oneste che hanno dato la vita senza piegarsi alla logica del malaffare e dell’omertà. Cori di ragazzi per “consegnare” l’impegno etico e civile, appreso tra i banchi di scuola, di cui ognuno dovrebbe sentire il richiamo.

Cori per non perdere la gioia di sognare e credere, senza illusioni, in un mondo migliore.



Autori: gli alunni che hanno partecipato al corteo