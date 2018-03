Libertas Sorrento spicca il volo

Ischia. Domenica 18 marzo, le ragazze della Libertas Sorrento hanno intrapreso una lunga e difficile trasferta contro Ischia per cercare di accedere ai playoff per salire in Serie C. Le ragazze, sul campo ischitano, si sono dimostrate fin da subito superiori vincendo i primi due set. Il terzo set però è finito con la vittoria per le padrone di casa per qualche lieve disattenzione della Libertas che però ha saputo reagire nel 4 set dimostrandosi superiore e vincendo per 3-1.

Ecco qui le parole del mister, Domenico Pollio: “ UN VINCITORE È SEMPLICEMENTE UN SOGNATORE CHE NON SI È MAI ARRESO…nonostante le intemperie e la stanchezza del lungo viaggio, le ragazze sono scese in campo con grande determinazione e concentrazione, vincendo lí dove ancora nessuno aveva vinto! Adesso restano 4 partite decisive per poter continuare a sognare!!!”

In bocca al lupo ragazze, crediamo in voi!