Libertas Sorrento rimonta, 3-0 contro Solofra

Sorrento. Contro ogni previsione, dopo una serie di sconfitte, la Libertas Sorrento ritorna in carreggiata e riapre il campionato. Abbiamo visto in questa partita uno spirito nuovo, che ha permesso loro una vittoria schiacciante contro “VolleyPhoenix Solofra“, portandosi a soli tre punti dalla prima in classifica.

Forza ragazze, crediamo in voi!!!