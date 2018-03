Leguminosa l’evento Slow Food a Napoli seguito sui social dell’Enogastronauta di Positanonews

L’Enogastronauta di Positanonews, il giornale nativo online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina , per l’evento del cibo della giornata . Siamo a Piazza Dante a Napoli la terza edizione di Leguminosa, un progetto che ripercorre la storia dei legumi andando alla riscoperta del valore delle sementi, della cultura e dei sapori. Leguminosa è il progetto di Slow Food Campania nato nel 2014 e divenuto, nel tempo, il racconto della straordinaria biodiversità dei legumi da proporre al grande pubblico, attraverso laboratori del gusto, attività formative e laboratori didattici rivolti a famiglie e anche agli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Campania, in primo luogo con gli orti e le altre attività realizzati in collaborazione con Terra Orti, affrontando temi come la sostenibilità ambientale, la biodiversità, la tradizione gastronomica. Alla manifestazione sarà presente anche OP Terra Orti con uno stand e molte attività che permetteranno di scoprire la versatilità dell’utilizzo dei legumi in cucina, come socialcooking nei quali non solo si assisterà alla preparazione di ricette ma si imparerà facendo. “Terra Orti è da sempre impegnata nella valorizzazione della biodiversità” dichiara il presidente Alfonso Esposito “Proteggere la biodiversità è nostro dovere perché essa è il risultato di lunghi processi evolutivi che da oltre tre miliardi di anni permettono alla vita di adattarsi al variare delle condizioni sulla terra, e costituisce il serbatoio da cui attingere per proporre ai consumatori prodotti di qualità“. Su Positanonews Social, nei nostri canali da instagram alla pagina facebook, twitter, google plus, you tube la nostra giornata Slow.