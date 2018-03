Lazzaro. Progetto per la ricerca.

Vi comunichiamo l’avvenuto successo e l’avvenuta dimostrazione dell’idea innovativa e non piu sperimentale della studentessa Scarano Barbara per il riavvio dei sistemi nervosi.

La studentessa e’ stata convocata in Cina per il primo trapianto di testa con l’equipe del professore Cannavero.

L’idea iniziale di Scarano e’ nata studiando.

Si tratta di piastre, elettrodi applicati in vari lobi del cervello e dai quali vengono rilasciate scariche elettriche.

Il problema principale del trapianto era, oltre alla tempistica, alla compatibilita’, alla connessione dei vasi nervi e tessuti era proprio il far ripartire l’intera scatola del cervello, l’intero movimento.

Possiamo affermare con sucurezza che da questa idea la Ricerca potra’ aprire un varco per la cura dell’ Alzheimer, delle varie malattie degenerative del cervello.

Si dia il caso che per il momento tutto e’ ancora in fase sperimentale. La data e’ stata, tuttavia, comunicata a Scarano.

Spero al piu presto di potervi dare altre notizie anche se tra quattro mesi una equipe di medici e ricercatori che hanno lavorato al proggetto ne parleranno alle reti televisive e al giornale ufficiale.

Faccio i miei migliori auguri e seguiro’ personalmente il proggetto e il lavoro fatto dai ricercatori.

Sono fiduciosa.