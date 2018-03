L’AMICO, COMPAGNO DI PASSEGGIATE MONTANE, “LO SCHARP DEI MONTI LATTARI”, MAESTRO NICOLA PAGANO CI HA LASCIATI.

Ravello, Costiera amalfitana Mastro Nicola era veramente una persona buona, grande lavoratore, amante della compagnia e della montagna.

Con lui ho scoperto la montagna della quale poi me ne sono profondamente innamorato.

Indimenticabili sono state le passeggiate fatte in sua compagnia e non solo: immancabile ad Agosto era l’amico comune Pino Buonocore che Lui denominava “don Pino” ma anche nel periodo primaverile con l’esimio prof Imperato.

L’amico Nicola ci aspettava e conservava per noi il sopravvissuto del suo maiale per dividerlo con noi durante queste escursioni.

Ricordo con molta nostalgia la prima colazione con salame paesano, bocconcini di fior di latte e babà di Alfonso Schiavo nei pressi del “demanio del Comune di Ravello prima sezione” con gli amici dell’estate che nonostante il caldo di metà Agosto non rinunciavano alla “storica passeggiata” e lui si faceva carico anche di portare un pentolone nel quale, dopo averlo riempito di acqua alla sorgente del brecciaio, cucinavamo un favoloso spaghetto alla carbonara o al filetto di pomodoro ecc..

Le passeggiate primaverili alle quali non mancava mai il suo grande amico, il prof. Imperato, la meta invece era la cima del Monte Cerreto ovvero sorgente acqua del bresciaio – Agerola (caseificio …..) ma in quella occasione si mangiava solo un panino.

A Monte Cerreto Lui teneva conservata una graticola sulla quale, dopo averla disinfettata con il fuoco, cuoceva le costatele di maiale che appunto aveva conservato per “gli amici”.

E quando ci condusse in discesa dalla montagna per la “short way”, consapevole dell’imprudenza, si fermava ad ogni tratto maggiormente pericoloso per esserci di aiuto. In quella occasione ricordo che avevamo avuto anche il piacere di avere con noi il nostro amatissimo dott. Correlate.

Purtroppo tutto cambia e “tutto traveste il tempo…..” e così anche l’amico Nicola “scharp della montagna”, costretto per tanto tempo a fare a meno delle amatissime passeggiate, ci ha definitivamente lasciati fisicamente ma vivo resta in noi il suo insegnamento di uomo laborioso, onesto, amante della famiglia e delle amicizie sincere. Grazie Nicola.

Francesco Di Lieto