Ecco la prima vincitrice dell’ Uovo di Pasqua del Bar Due Pini. Fra Piano di Sorrento e Sant’Agnello, lato Piazza della Repubblica ( o Piazza Mercato ) nello splendido e confortevole Bar Due Pini questa sera c’è stata l’estrazione dell’Uovo di Pasqua e lo ha vinto Francesca. A lei va questo mega uovo di Pasqua ed i complimenti della redazione di Positanonews

Il Bar Due Pini sta diventando un punto di riferimento per il territorio, puntuale il piatto o il panino per la partita del Napoli, qui trovate delle vere e proprie leccornie, fra cornetti caldi o un bella torta appena sfornata, oltre a un buon caffè

Accorrete dunque anche per prenotarvi per il biglietto per il prossimo Uovo di Pasqua