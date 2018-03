La storica compagnia di navigazione «Messina» del gruppo Msc dopo 5 anni lascia Salerno e torna a Napoli

Più contenitori a Napoli, meno a Salerno. La compagnia di navigazione Ignazio Messina & Co (gruppo Msc) lascia il porto di Salerno e rientra a Napoli, dopo quasi cinque anni di assenza. La notizia era nell’aria da qualche mese, da quando il gruppo Msc è entrato nella storica compagnia genovese fondata nel 1928. Le navi della compagnia Messina tornano praticamente a casa. Per ben novanta anni, infatti, avevano fatto scalo a Napoli prima della improvvisa decisione, attuata nel 2013, di lasciare lo scalo partenopeo. La notizia del trasferimento a Salerno fece molto rumore nel mondo dello shipping e venne motivata ufficialmente dall’esigenza di «ridurre i tempi di attesa e di ricercare infrastrutture più adeguate rispetto a quelle del porto di Napoli». Una motivazione suffragata da fatti concreti. Proprio nel 2013, infatti, la Salerno Container Terminal, che fa capo al gruppo Gallozzi, aveva inaugurato oltre 400 metri di banchine del molo Trapezio, consolidate e potenziate in tempi record dall’Autorità Portuale di Salerno. E non solo. Era il periodo in cui sempre la Salerno container terminal si accingeva a recuperare altri 460 metri di ormeggio per effetto di nuove opere. Un appuntamento, tra l’altro, rispettato in pieno tant’è che l’allora presidente Andrea Annunziata inaugurò le nuove strutture nell’autunno del 2014. Solo nuove banchine? No, la decisione del gruppo Messina di lasciare lo scalo partenopeo non era solo dovuta alle infrastrutture ed, in particolare, alla carenza di adeguati fondali ma anche e soprattutto alla necessità di comprimere i costi di gestione. E fu così che le proposte accattivanti del gruppo Gallozzi fecero migrare un rilevante volume di traffico, circa 30.000 contenitori all’anno, da Napoli a Salerno. Una strategia quella del gruppo Gallozzi che, anche grazie alle attività messe in campo, prima della riforma, dalla Port Autority salernitana (la più performante d’Italia negli anni 2010-2014) ha fatto crescere negli anni i traffici di Salerno in maniera esponenziale. Ma le cose cambiano. E ora si guarda al futuro. È così mentre a Salerno i dragaggi sono ancora fermi al palo, fatto salvo un piccolo intervento di rimodellamento dei fondali portato avanti dall’Autorità di sistema portuale del mare Tirreno centrale, negli ultimi mesi a Napoli – sebbene in ritardo – gli escavi sono finalmente partiti. Dopo l’inaugurazione del cantiere dell’ottobre dello scorso anno alla presenza del ministro Graziano Delrio, a febbraio scorso si sono registrate le prime attività operative, cominciando proprio dal terminal container della Conateco. E proprio il terminal Conateco, gestito da società che nel 2013 era nel bel mezzo di una crisi industriale dalla quale sembra faticosamente uscita, è riuscito a proporre condizioni economiche ed operative ben più favorevoli e comunque tali da convincere la compagnia Messina a ritornare a Napoli. Molto soddisfatto l’amministratore delegato Pasquale Legora De Feo che, pur mantenendo la riservatezza sugli accordi commerciali, non ha smentito la notizia, confermando che già da mesi il gruppo lavora intensamente per riportare a Napoli la compagnia di Ignazio Messina, nel frattempo promosso al vertice di Asso Armatori, la nuova compagine messa in campo dai fuoriusciti da Confitarma. «La scelta – dice Agostino Gallozzi, ceo della Salerno Terminal Contenitori – rientra in una logica di gruppo attuata da Msc. Gli effetti non saranno immediati, comunque. Aspettiamo, i tempi non saranno certamente brevi». La migrazione di circa 30/35.000 contenitori all’anno da Salerno a Napoli che non farà piacere ai salernitani ma lascia indifferente il saldo dell’Autorità di sistema del mare Tirreno centrale, ormai pienamente operativa nella gestione integrata dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare. Un percorso avviato che richiederà molto tempo ancora per uniformare le modalità di gestione delle concessioni demaniali e, soprattutto, per uniformarne i costi che, ancora oggi, a Salerno risultano considerevolmente più bassi di Napoli. Una querelle ancora irrisolta e che certo non si placherà nemmeno dopo il trasferimento del gruppo Messina da Salerno a Napoli. Sullo sfondo tante incertezze ancora ed alcuni problemi che, al di là delle dichiarazioni ufficiali, la riforma del sistema della portualità non ha certo contribuito a definire. I porti ed i gruppi imprenditoriali che gestiscono i traffici ed i terminal restano in uno scenario di aperta e legittima competizione ed a beneficiarne è il territorio, ovvero l’utenza finale, che in qualche misura vede progressivamente comprimere i costi di ultimo miglio. E bisogna anche dire che la riforma, che ha anche semplificato notevolmente i processi decisionali rendendo più tracciabili i confini delle responsabilità di chi li governa, misurerà la sua efficienza sulla capacità di dare risposte al mondo armatoriale ed imprenditoriale con risultati tangibili, con adeguamenti delle infrastrutture, con le performance dei cantieri avviati ma anche con una progettualità possibile e coerente con i tempi del mercato e con le risorse finanziarie disponibili. Ed è certamente su questo terreno di gioco che il governo di prossima formazione, che si annuncia profondamente cambiato nel suo dna, valuterà come approcciare al mondo dei trasporti, della logistica e soprattutto dei porti. Non bisogna dimenticare, infatti, che sullo sfondo c’è un sistema che sposta quasi il 15 per cento del pil nazionale e che non ammette più disfunzioni. D’altro canto basta guardare a come gli armatori seguono con attenzione proprio gli effetti della riforma per capire che in gioco c’è una fetta importante dell’economia nazionale. (Antonino Pane – Il Mattino)