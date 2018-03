La SHIBUSA KARATE senza sosta al Memorial Oreste Lombardi

Dopo e due positive trasferte a Colleferro e Casagiove i ragazzi della Shibusa prendono parte al Memorial Oreste Lombardi svoltosi domenica 4 Marzo a Casalnuovo distinguendosi per l’ ennesima volta anche in questa competizione.

La compagine massese con 8 atleti porta a casa ben 2 ori e 3 bronzi nelle categorie Cadetti e Juniores, nonostante l’ assenza del Insegnante Tecnico Alfredo Amitrano impegnato a Salisburgo per la prestigiosa Karate Series A.

Sul gradino più alto del podio salgono ancora TERMINIELLO ALFONSO nei JUNIORES -76kg e SAVARESE ANTONINO nei CADETTI -76kg.

Bronzo per:

MASSA LUSYANA nelle CADETTE -54kg

LORIA FRANCESCA nelle JUNIOR – 66kg

CIOFFI CHRISTIAN nei CADETTI -57kg

Vinaccia Mario, Aiello Domenico e Caputo Alessandro non raggiungono il podio ma mostrano una notevole crescita tecnica e mentale.

Ottimi risultati che fanno ben sperare per tutto il Karate massese.