La ricetta top dagli studenti dell’Istituto alberghiero di Vico Equense, la torta rustica per Pasqua . Il “De Gennaro” nel laboratorio di giornalismo nell’ambito del progetto ”l’educazione vien…mangiando” con Positanonews propone una bella ricetta , un goloso antipasto adatto per Pasqua e Pasquetta.

Ecco un altra ottima idea per rendere la nostra Pasqua ancora più golosa

torta rustica

ingredienti

Da 6 a 8 persone

foglie di lattuga (7 o 8)

200 g di tonno in scatola

due pomodori medi

1 vasetto di olive ripiene

12 fette di pane in cassetta

4 uova sode

maionese

1 piccola lattina di acciughe

Antonio Di Vuolo 3Ce Antonio Buonocore 4C alberghiero di Vico Equense

Foto tratta dal web