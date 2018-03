La Minestra Maritata di Pasqua dello Stuzzichino dopo la degustazione la ricetta

Massalubrense, Campania, Italy Sant’Agata sui due Golfi Osteria Ristorante “Lo Stuzzichino” dal mare alla montagna . La minestra maritata di Pasqua fa furore, non solo fra i tanti blog in Campania , fra cui Luciano Pignataro che ne ha descritto la ricetta fin dal 2011, e in Italia, ma anche da noi di Positanonews che raccontiamo il territorio e lo conosciamo da decenni.

a minestra maritata è un tipico piatto di origine campana, in genere preparata secondo la più stretta tradizione napoletana per pranzi festivi, quali quelli in occasione di Natale e Pasqua.

La dicitura maritata deriva dal fatto che gli ingredienti di carne e verdura si “maritano”, partecipando insieme alla minestra. La ricetta nel corso degli anni è stata notevolmente rimaneggiata, eliminando o modificandone gli ingredienti, che sono sempre più rari da reperire in commercio. Durante le festività tradizionali, tuttavia, nei mercatini rionali di Napoli ancora si possono acquistare le verdure tipiche per preparare la minestra maritata, che sono cicoria, piccole scarole (scarulelle), verza, e borragine, che gli conferisce una nota amarognola. In qualche variante si usa anche la catalogna (in napoletano: puntarelle). La carne di uso tipico è quella di maiale di minor pregio, con tracchie, salsicce (tipica era la cosiddetta nnoglia, o salame pezzente), e altri tagli.

Nella tradizione più antica, invece del pane tostato si usano gli scagliuozzi, tipiche frittelle di farina di mais fritte dalla forma arrotondata, adagiate sul fondo del piatto.

La tradizione della rivisitazione della minestra maritata impiattata al momento nel tegamino e tutto antipasto della stringata del contadino con 16/18mesi di stagionatura il premiato provolone del monaco dal sapore della terra e dei profumi di Meta di Sorrento, che imbottisce anche il pesce azzurro in un involtino di pesce bandiera impanato al momento condito con il limone sorrentino. L’augurio piu’ bello x voi di una Buona Domenica di Pasqua continuate cosi con l’impegno della passione dei gusti e dei sensi. Complimenti ragazzi da tutti noi di Positano news!

Le verdure:

400 g. di broccoli

300 g. di broccoletti

800 g. di cicoria e scarolella

450g. di cavolo cappuccio

400g. di torzelle

erbe aromatiche a piacere

200g. di verza

200g. di borraggine

Gli ingredienti tradizionali

1 osso di prosciutto (a piacere)

200g. di cotenne salate

300g. di salamino

200g. di pezzentelle (salsicce di scarto di carne di maiale)

200 g. di tracchiolelle (costole fresche di maiale solo l’osso con pochissima carne)

300g. di maiale fresco

100g. di caciocavallo secco

1 pezzetto di peperoncino forte

1 pomodorino del piennolo del vesuvio.

Procedimento

Lavare le varie qualità di carne e di salame (qualsiasi salame va bene, anche il cotechino), porle in una pentola con il mazzetto, ricoprire con 4 dita di acqua e mettere a cuocere a fuoco moderato.

Quando, dopo circa due ore e mezza, la carne sarà cotta, prenderla su asciutta, tagliarla tutta a pezzi di 3 o 4 cm., spolpare l’osso di prosciutto riunendo tutta la carne e i pezzi dei salami e delle cotenne in una casseruola, con l’aggiunta di un mestolo o due di brodo.

Coprire e mettere da parte, aggiungendo sale se necessario.

Lasciare raffreddare il brodo, poi, passando il cucchiaio sulla superficie, eliminare il grasso che nel frattempo sarà venuto a galla e rimettere la pentola sul fuoco.

Dopo averle lavate, tuffate tutte le verdure in acqua con pochissimo sale e portarle a bollore, quindi toglierle dal fuoco farle ben sgocciolare in uno scolapasta, premendole con un mestolo.

Finire poi di cuocerle nel brodo bollente insieme al formaggio a pezzetti e al peperoncino, su fuoco moderato per circa mezz’ora.